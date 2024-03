Κοινωνία

Εισβολή του Ρουβίκωνα σε Βουλή και Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Η κίνηση αυτή του Ρουβίκωνα αφορά την τραγωδία των Τεμπών για την οποία όπως γράφουν και τα συνθήματά τους η «οργή δεν μπαζώνεται».

Μία ομάδα ατόμων μπήκε το μεσημέρι της Κυριακής, γύρω στις 13:00, στο προαύλιο της Βουλής και στο Προεδρικό Μέγαρο και κρέμασε πανό για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής περίπου 15 με 20 άτομα, μέλη του Ρουβίκωνα, μπήκαν το μεσημέρι της Κυριακής 31/03 στη Βουλή από την πλάγια πύλη της Βουλής και ανήρτησαν πανό για τα Τέμπη. Στη συνέχεια μπήκαν και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τις αναφορές στα social media, τα μέλη της οργάνωσης και στις δύο περιπτώσεις κρατούσαν δύο πανό. Το πανό και στις δύο περιπτώσεις έγραφε «η οργή δεν μπαζώνεται» με ξεκάθαρη αναφορά στην υπόθεση των Τεμπών.

Μέλη του Ρουβίκωνα μπήκαν μέσα στην Βουλή και άνοιξαν πανό για τα Τέμπη που γράφει Η ΟΡΓΗ ΔΕΝ ΜΠΑΖΩΝΕΤΑΙ pic.twitter.com/xM6uZJmhPa

