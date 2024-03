Κοινωνία

Προαστιακός: Συρμός προσέκρουσε σε πεσμένο δέντρο στις ράγες

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο ύψος του Αγίου Στεφάνου. Λόγω της σύγκρουσης αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Η αμαξοστοιχία 1547 που εκτελούσε δρομολόγιο από Χαλκίδα προς Αθήνα προσέκρουσε, το μεσημέρι της Κυριακής σε πεσμένο δέντρο επί της γραμμής στο ύψους του Αγίου Στεφάνου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός επιβατών και προσωπικού. Στην αμαξοστοιχία επιβαίνουν περίπου 110 άτομα.

Λόγω της σύγκρουσης αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις.

