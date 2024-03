Κόσμος

Τουρκία - Ερντογάν: Οι δημοτικές εκλογές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής (βίντεο)

Ο Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη. Τι δήλωσε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών. Νωρίτερα ψήφισαν και οι Ιμάμογλου και Κουρούμ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη σήμερα για τις δημοτικές εκλογές, στέλνοντας μήνυμα νίκης στους υποστηρικτές του κόμματός του.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν που είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του ψήφισε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και δήλωσε ότι «επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Μετά από αυτή την εκστρατεία, νομίζω ότι με τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σήμερα, οι τοπικές κυβερνήσεις ελπίζουμε ότι θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και το έθνος μας.

Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα.» «Θα συνέβη», είπε.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Turkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R — TRT World (@trtworld) March 31, 2024

Νωρίτερα ψήφισαν και οι δύο βασικοί υποψήφιοι για τον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης, στις σημερινές δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ψήφισε στην περιοχή Μπεϊλίκτνουζου, όπου ήταν δήμαρχος προτού εκλεγεί το 2019 επικεφαλής του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε συγκινημένος, λέγοντας: «Σήμερα είναι μια συναισθηματική ημέρα για μένα, διότι είναι η στιγμή του αποχαιρετισμού και συμφιλίωσης για τα πέντε χρόνια εργασίας. Ελπίζω ότι ο λαός μας θα μου χαρίσει αυτό το συναίσθημα της συμφιλίωσης. Θα ήθελα να πω ότι ενεργώ χωρίς να διαχωρίζω καμία περιφέρεια από την άλλη και χωρίς να βάζω τον κομματισμό στο προσκήνιο. Αν έχω πληγώσει την καρδιά κάποιου, ζητώ συγγνώμη και του ζητώ να με συγχωρήσει. Πιστεύουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε».

Ζήτησε επίσης από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Νωρίτερα, είχε ψηφίσει ο αντίπαλός του Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος δήλωσε ότι σήμερα ανατέλλει ο ήλιος στην Κωνσταντινούπολη.

«Θεού θέλοντος θα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο σεισμού και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στις 31 Μαρτίου, ο ήλιος θα ανατείλει» δήλωσε, εξέφρασε πεποίθησή του ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ημέρα γιορτής για όλους του πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του

