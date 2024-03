Ζελένσκι: Δεν υπάρχει νύχτα ή μέρα που η ρωσική τρομοκρατία δεν επιχειρεί να διαλύσει τις ζωές μας

Τι αναφέρει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Ουκρανός Πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πασχαλινό μήνυμά του, κάλεσε τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Δεν υπάρχει νύχτα ή μέρα που η ρωσική τρομοκρατία δεν επιχειρεί να διαλύσει τις ζωές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στην αγγλική γλώσσα στην πλατφόρμα Χ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Ουκρανία δέχτηκε επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις με τις ενεργειακές υποδομές να έχουν κυρίως στοχοποιηθεί.

Οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαίτησαν 18 από τις 27 επιθέσεις που δέχτηκαν από μη επανδρωμένα, πυραύλους και πυραύλους κρούζ, αλλά οι αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι πέτυχαν τους στόχους τους.

My greetings to Ukrainians and all Christians celebrating Easter today.



It is a holiday that reminds us of the power of the spirit that will not allow darkness to prevail. It will not allow the will to be overshadowed. It unites families, nations, and continents.



Now there is… pic.twitter.com/kshpW71W34