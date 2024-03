Κόσμος

Μόσχα - τρομοκρατία: Απαιτεί “επί πίνακι” τον επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας

-

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει όλα τα άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Ασφαλείας SBU της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ρωσία παρέδωσε στις ουκρανικές αρχές τα αιτήματά της.... για άμεση σύλληψη και έκδοση όλων όσων συνδέονται με τις εν λόγω τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, απαριθμώντας βίαια περιστατικά στη χώρα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ανέφερε ότι μεταξύ αυτών που πρέπει το Κίεβο να παραδώσει στην Ρωσία είναι ο επικεφαλής της SBU Βασίλ Μάλιουκ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η υπηρεσία του βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ανούσια» απαίτηση, λέει το Κίεβο

Η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας SBU απέρριψε ως «ανούσια» την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει άτομα που η τελευταία κατηγορεί για διασυνδέσεις με την τρομοκρατία και είπε ότι η Μόσχα «ξέχασε» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αυτός για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

«Οι δηλώσεις περί τρομοκρατίας ακούγονται ιδιαίτερα κυνικές όταν προέρχονται από ένα κράτος που είναι το ίδιο τρομοκρατικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η SBU, αναφερόμενη στα αιτήματα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. «Συνεπώς, οποιαδήποτε ό,τι πει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είναι άνευ ουσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

