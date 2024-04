Κοινωνία

Ληστείες σε Άλιμο και Καλλιθέα

Στον Άλιμο, το θύμα των ληστών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Επίθεση από 2 άτομα δέχθηκε ένας 61χρονος στον Άλιμο. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και του πήραν τα χρήματα που είχε μαζί του, τραυματίζοντας τον. Το θύμα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ακόμη μια περίπτωση ληστείας είχαμε στην Καλλιθέα. Άγνωστος προσέγγισε περίπτερο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου ακινητοποίησε την 30χρονη υπάλληλο και πήρε τις εισπράξεις.

