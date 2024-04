Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Παράνομες συνταγογραφήσεις από γιατρούς επί δέκα χρόνια

Πολυετής ήταν η δράση των γιατρών που συμμετείχαν στο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.

Μία 54χρονη χρησιμοποιούσε επί 10 χρόνια το ΑΜΚΑ του πρώην συζύγου της εκτελώντας συνταγές ναρκωτικών φαρμάκων που υπέγραφαν γιατροί. Για την υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από τη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 44 έως 87 ετών (σήμερα), οι οποίοι το διάστημα από το 2012 έως το 2022 φαίνεται να πραγματοποίησαν συνολικά 28 παράτυπες συνταγογραφήσεις.

Προσκομίζοντας το ΑΜΚΑ του πρώην συζύγου της, η 54χρονη κατηγορείται ότι εκτελούσε τις συνταγές που υπέγραφαν οι γιατροί, αποσπώντας για δική της χρήση συνολικά 106 κουτιά ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειες Θέρμης ύστερα από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος των γιατρών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και το επόμενο διάστημα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

