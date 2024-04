Life

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Αγνώριστος με μακριά μαλλιά και μούσια στην Ευελπίδων (βίντεο)

Μετά από 1,5χρόνο που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εμφανίστηκε σήμερα για πρώτη φορά στο δικαστήριο συνοδευόμενος από την πρεσβυτέρα

Αγνώριστος έφτασε στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.

Ο πατέρας Αντώνιος έδειχνε αλλαγμένος, τα μαλλιά του είχαν μακρύνει αρκετά και ήταν ανέκφραστος, ενώ δεν θέλησε να κάνει την παραμικρή δήλωση για όσα του καταλογίζουν για την Κιβωτό του Κόσμου.

Στο εδώλιο εκτός από τον πατέρα Αντώνιο θα καθίσουν και άλλοι 7 εργαζόμενοι στην Κιβωτό του Κόσμου. Σήμερα η δίκη αφορά τις κατηγορίες για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση τροφίμων της Κιβωτού, ενώ με τη σύζυγό του είναι ποινικά ελεγχόμενοι όσον αφορά τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απιστίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του πατέρα Αντώνιου εκκρεμεί ξεχωριστή έρευνα για την κακουργηματική κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη δίκη έχει αναβληθεί ήδη δυο φορές και σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί καθώς η γραμματέας του δικαστηρίου βρίσκεται σε στάση εργασίας ως τις 11:00.

