Ανεργία: Νέα μείωση των Φεβρουάριο

Μειωμένο σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο, αλλά αυξημένο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας.

Στο 11% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,2% τον Φεβρουάριο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,6% τον Ιανουάριο 2024.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 524.428 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 283 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (0,1%) και αύξηση κατά 18.733 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024 (3,7%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 14,2% από 15,2% τον Φεβρουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 8,4% από 8%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 25% από 27,6% τον Φεβρουάριο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,3% από 10,2%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.228.417 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 76.736 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (1,8%) και μείωση κατά 38.712 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.034.624 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 97.400 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (3,1%) και αύξηση κατά 17.617 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024 (0,6%).

