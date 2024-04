Κοινωνία

Καλλιθέα: Νεκρή σε τροχαίο με μηχανή

Μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από την μηχανή που επέβαιναν δύο γυναίκες στην λεωφόρο Θησέως.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μία 44χρονη νεκρή και δύο σοβαρά τραυματισμένες συνέβη λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 1ης Απριλίου στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Θησέως, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ηλικιωμένη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μια 77χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο γυναίκες.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή της η οδηγός της μηχανής γεννηθείσα το 1980 (44 ετών), ενώ και η 43χρονη συνοδηγός αλλά και η 77χρονη πεζή έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο Τζάνειο.

Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο δίκυκλο φορούσαν κράνη.

