Τέμπη: Η απάντηση των εμπειρογνωμόνων στον Πρωθυπουργό

“Μας προσβάλατε, έχουμε βρει την αιτία του δυστυχήματος και οι αποδείξεις είναι έτοιμες”, υποστηρίζουν σε οξύ ύφος οι επιστήμονες.

Δημόσια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ιδιαίτερα επικριτικό ύφος εξέδωσε μία από τις ομάδες Ελλήνων εθελοντών εμπειρογνωμόνων οι οποίες, όπως αναφέρουν, διερευνούν κατ’ εντολή οικογενειών των θυμάτων, την υπόθεση και τις αιτίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στην επιστολή τους οι επιστήμονες κατηγορούν τον πρωθυπουργό ότι προσέβαλε το θεσμό των εμπειρογνωμόνων από καθέδρας μέσα στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

Παράλληλα, διακηρύσσουν ότι η έρευνά τους βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος της, έχει οδηγήσει στη συλλογή μέσων απόδειξης από την οποία προκύπτει η καθοριστική αιτία η οποία οδήγησε στο δυστύχημα και από την οποία, επομένως, αφήνουν να εννοηθεί ότι θα προκύπτουν νέες υπαιτιότητες προσώπων πέραν των υπηρεσιακών στελεχών.

Η δημόσια επιστολή τους αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι πρέπον για τον ηγέτη ενός δημοκρατικού και έννομου κράτους της Ευρώπης, ο ηγέτης του μέσα στο κοινοβούλιο να προσβάλλει τους εμπειρογνώμονες στους οποίους οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών ανέθεσαν το έργο να βρουν απαντήσεις στο γιατί και πώς πέθαναν οι άνθρωποί τους... 57 τουλάχιστον συμπολίτες μας!

Ψάχνουν τις απαντήσεις γιατί αυτές τις οποίες έδωσαν οι κρατικοί μηχανισμοί και υπηρεσίες δεν ικανοποίησαν, δεν απάντησαν και δεν έπεισαν!

Όπως δεν έπεισαν 1.500.000 τουλάχιστον, συμπολίτες μας που έβαλαν τις «μη σημαντικές τους υπογραφές», κατά εκλεγμένων κυβερνητικών λειτουργών .

Σας πληροφορούμε και διαβεβαιώνουμε, ότι πάρα πολλοί από αυτούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν συστρατευτεί με κάποιες από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων τις οποίες προσβάλατε.

Αυτοί είναι καθηγητές, επιστήμονες, επαγγελματίες, ειδικοί σε χώρους, με δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και δίκτυα υποστήριξης, γνώστες τεχνολογίας. Κάποιοι από αυτούς έχουν ανεκτίμητης αξίας εμπειρία, γνώση, ατσάλινη, απόρθητη ηθική και αρχές! Πολλοί από αυτούς στην τέχνη τους είναι στην κορυφή του κόσμου!

Αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν να είναι περήφανοι για την χώρα την οποία και εσείς υπηρετείτε κατόπιν εντολής των κατοίκων της.

Των κατοίκων της που ανησυχούν για το πώς, το κράτος και κάποιοι από τους διορισμένους λειτουργούς του, δεν λειτουργούν.

Συνεχίζουμε προς ενημέρωσή σας, λέγοντας ότι αυτές οι ομάδες έχουν βρει τα αίτια. Έχουν βρει τους μηχανισμούς οι οποίες δημιούργησαν τις αιτίες θανάτου, έχουν βρει τις αποδείξεις και τώρα ερευνούν όλα τα μικρά τελευταία πλοκάμια της υπηρεσιακής ανεπάρκειας (τουλάχιστον).

Η έρευνα κύριε Πρωθυπουργέ είναι δυναμική. Εξελίσσεται καθημερινά, μεγαλώνει και μαζεύοντας αδιάσειστα στοιχεία.

Η τεχνολογία η οποία έχει συσσωρευτεί πίσω από εθελοντές εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα, είναι η αιχμή του δόρατος παγκοσμίως.

Όλο αυτό γίνεται απολύτως ανιδιοτελώς με απώτερο σκοπό τη δικαίωση, αλλά και την δημιουργία συνθηκών στην πατρίδα μας οι οποίες θα είναι ισάξιες τουλάχιστον με εκείνες οι οποίες επικρατούν στις δημοκρατικές εξελιγμένες χώρες, της Ευρώπης και όχι μόνο, με ανεξάρτητες αρχές οι οποίες λειτουργούν με βάση την νομοθεσία, δεν επηρεάζονται, ερευνούν, φροντίζουν τους πολίτες, εξελίσσουν την χώρα, και θα κάνουν όλους όσοι λένε ότι είναι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού, να είναι περήφανοι, και όχι να δικαιολογούν αντιδημοκρατικές συμπεριφορές.

Θα ήταν καλό λοιπόν να κάνετε και εσείς αυτό το οποίο συμβουλεύετε: Να περιμένετε να βγάλουν το πόρισμά τους η δικαιοσύνη, οι πραγματογνώμονες, οι διορισμένοι και οι επί πληρωμή, αλλά και οι πραγματογνώμονες οι οποίοι δουλεύουν αφιλοκερδώς. Διότι σίγουρα στο τέλος κάποιοι θα εκτεθούν!

Επίσης σας πληροφορούμε ότι η τεχνολογία αλλά και οι δημιουργοί της οι οποίοι στοιχίζονται συνεχώς πίσω από αυτή την έρευνα, εξυπηρετούν και συμβουλεύουν (κάποιοι από αυτούς) διεθνείς ομολόγους σας οι οποίοι μαθαίνουν, βλέπουν και αξιολογούν συμπεριφορές, ικανότητες και καταστάσεις. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι χώρες έχουν σύνορα, αλλά η πληροφορία, η γνώση και η τεχνολογία δεν έχουν. Και δεν ακολουθούν διαταγές, όσο επιδέξιες και αν είναι αυτές.

Μετά τιμής,

Μία από τις ομάδες των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων επιστημόνων στη Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες αναζητούν την Ελλάδα την οποία όλοι μας αξίζουμε».