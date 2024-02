Κόσμος

Ρωσία: Η απάντηση του Κρεμλίνου στις κυρώσεις της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Ε.Ε συνεχίζει τις άκαρπες απόπειρες να πιέσει την Ρωσία μέσω μονομερών και περιοριστικών μέτρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠ.ΕΞ. Τα αντίμετρα της Μόσχας.

-

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την επέκταση της λίστας αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στην Ρωσία απαντώντας στο τελευταίο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά 200 προσώπων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοηθούν την Μόσχα στην προμήθεια όπλων, εμπλέκονται στην αρπαγή παιδιών από την Ουκρανία ή συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις άκαρπες απόπειρες να πιέσει την Ρωσία μέσω μονομερών και περιοριστικών μέτρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. «Σε απάντηση σε αυτές τις μη φιλικές ενέργειες, η ρωσική πλευρά επέκτεινε σημαντικά την λίστα των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών της ΕΕ στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος της χώρας μας».

Στην λίστα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι υπηρεσιών επιβολής του νόμου και εμπορικών οργανισμών που προμήθευσαν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών που συμμετείχαν στην δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και εκείνοι που συγκέντρωσαν υλικό για να υποστηρίξουν την ιδέα της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Στην ρωσική λίστα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ: Ανοίγει τον Απρίλιο - Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)