Γεωργιάδης – Μεταγγίσεις: Αλλάζουν όλα στη διαχείριση του αίματος

Το νέο σύστημα θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον υπουργό, σε επάρκεια αίματος και μείωση των ετήσιων εισαγωγών.

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του διαθέσιμου για μεταγγίσεις, δωρηθέντος αίματος, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργου Λαμπρούλη.

Ο κ. Λαμπρούλης κατά την υποβολή της ερώτησης τόνισε ότι δυστυχώς, το «ελληνικό παράδοξο» της εισαγωγής αίματος κάθε χρόνο παρά την αυξημένη επιτυχία στη χώρα μας, του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, «παραμένει ισχυρό, και ειδικά οξύνεται σε ό,τι αφορά την υπομετάγγιση των ασθενών με μεσογειακή αναιμία. Αυτό οφείλεται τόσο στις περιοδικές ελλείψεις αίματος, όσο και στο ότι δεν έχει αναπτυχθεί, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό, ο απαιτούμενος αριθμός υποδομών και μονάδων αιμοδοσίας των τμημάτων μεσογειακής αναιμίας, για να καλύπτει το σύνολο των αναγκών πανελλαδικά. Γιατί ακόμα και τα υπάρχοντα τμήματα παραμένουν βαριά υποστελεχωμένα με κατάκοπο προσωπικό. Οι ευθύνες που απορρέουν από τις ελλείψεις του συστήματος σε ό,τι αφορά πιο στενά το ζήτημα των μεταγγίσεων, μεταφέρονται στους ασθενείς και στους συγγενείς τους. Και ο 'εξαναγκασμός', μπορεί ως λέξη ενδεχομένως να ακούγεται όντως βαριά, ή να έχει μια ηθική βαριά σημειολογία, όμως αυτό γίνεται. Όταν δεν έχεις αίμα και έχεις το παιδί σου ή τον άνθρωπό σου που πάσχει, τι θα κάνεις; Σε εξαναγκάζουν να τρέχεις, να παρακαλάς, να βρεις, μέχρι και να πληρώσεις!».

Ο υπουργός απαντώντας σημείωσε: «Η περίπτωση της Ελλάδας έχει φτάσει να μελετάται επιστημονικά διεθνώς: Να έχουμε «πολύ μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα, ποσοστιαία για τον πληθυσμό μας να έχουμε τη μεγαλύτερη συλλογή αίματος από εθελοντές σε όλο τον πλανήτη Γη, να συλλέγουμε τον χρόνο περισσότερες φιάλες αίματος απ' όσες χρειαζόμαστε, και ενώ συμβαίνουν αυτά, να αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες φιάλες αίματος. Αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο το οποίο έχω βαλθεί να λύσω. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε με τον υφυπουργό κ. Μάριο Θεμιστοκλέους ένα νέο σχέδιο, στο οποίο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) θα έχει ρόλο κεντρικής διαχείρισης στη διάθεση των φιαλών αίματος. Διότι η απάντηση στον γρίφο είναι, ότι πάρα πολλές φιάλες αίματος που συλλέγονται στα διάφορα νοσοκομεία, δεν χρησιμοποιούνται και τις πετάμε, ενώ αλλού τις χρειαζόμαστε. Επιφυλάσσομαι προς ώρας να πω περισσότερα επί του σχεδίου, πριν από δηλώσεις που θα γίνουν κατά τη συνολική παρουσίασή του. Ειδικά τώρα για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, δεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός στους συγγενείς τους για να δώσουν αίμα. Τους γίνεται πράγματι μια ευγενική σύσταση, αλλά όχι εξαναγκασμός. Εάν μας λείπουν φιάλες αίματος, φέρνουμε φιάλες από το εξωτερικό. Ζήτημα εξαναγκασμού, τουλάχιστον όπως τίθεται, όχι, δεν υπάρχει».

