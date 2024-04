Πολιτική

Τέμπη – Κασσελάκης: Ανήρτησε το κατηγορητήριο κατά Καραμανλή στα social media (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια τρία ερωτήματα θέτει στον Πρωθυπουργό ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντοπολίτευσης σχετικά με την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα.

-

Στη δημοσιότητα από τα προσωπικά του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, αυτούσιο το κατηγορητήριο κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή για θανατηφόρα έκθεση και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών μέσων σταθερής τροχιάς αναφορικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, του οποίου την κατάθεση ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Ο ενημερωμένος πολίτης είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας.

Σας προσκαλώ να διαβάσετε το κατηγορητήριο που συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Το Μαξίμου ουσιαστικά δεν απαντά.

Ρωτάω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό:

Θα στηρίξετε την πρόταση με τις ψήφους των βουλευτών σας ή θα οδηγήσετε τον Κώστα Καραμανλή σε αμνηστία;





Θα σπάσετε την εξίσωση «Μητσοτάκης = Καραμανλής» ή θα ταυτιστούν τα δύο τζάκια σας για πάντα, γύρω από το Έγκλημα των Τεμπών;





Αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, ικανοποιήστε όχι το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ενός ολόκληρου λαού: Στείλτε τον Κώστα Καραμανλή στη Δικαιοσύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: οι τελικές ποινές των καταδικασθέντων (βίντεο)