Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

Νέα γυναικοκτονία, με θύμα μια νεαρή γυναίκα που μόλις είχε κατηγγείλει τον σύντροφό της.

Ανθρωποκτονία, με θύμα μια 28χρονη και φερόμενο ως δράστη τον 39χρονο σύντροφό της, διαπράχθηκε αργά το βράδυ, λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η 28χρονη είχε πάει στο Α.Τ, συνοδευόμενη από έναν φίλο της, προκειμένου να καταγγείλει τον σύντροφό της.

Μόλις βγήκε, όμως, από το Α.Τ., λίγο μετά τις 22:30, την ακολούθησε ο 39χρονος και της επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Αμέσως μετά ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο "Γεννηματάς".

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή, Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από πέντε χρόνια, όμως έκτοτε ο φερόμενος ως δράστης δεν έπαψε να παρενοχλεί το θύμα. Η 28χρονη κατήγγειλε το περιστατικό, όμως στο Τμήμα δεν υπήρχε περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι της, έξω από το οποίο προηγουμένως βρισκόταν ο 39χρονος.

Η γυναικοκτονία έγινε έξω από το σημείο της φρουράς και σε απόσταση 5 μέτρων από αυτήν, με την αστυνομικό που ήταν μέσα στο κουβούκλιο να μην προλαβαίνει να αντιδράσει σωτήρια για τη ζωή της γυναίκας.

