Ουκρανία: Η πρώτη επίθεση με drone (βίντεο)

Η επίθεση με drones είχε στόχο εργοστάσια στο Ταταρστάν τα οποία παράγουν droneς για την Ρωσία.

Επίθεση με drones είχε στόχο εργοστάσια στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Επίθεση με drones εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον εργοστασίων του Ταταρστάν που βρίσκονται στις πόλεις Γελαμπούγκα και Νιζνεκάμσκ», επεσήμανε το γραφείο Τύπου του επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχανόφ σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Από την επίθεση «δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές», πρόσθετε η ανακοίνωση, εξηγώντας ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία των εργοστασίων, χωρίς να διευκρινίζει ποια ακριβώς επλήγησαν.

«Στη Γελαμπούγκα δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες», τόνισε η ίδια πηγή.

BREAKING:



Ukraine has used a drone aircraft for the first time to strike a target in Russia.



The Ukrainians hit Alabuga in Tatarstan where Russia produces its suicide drones.



It’s more than 1200 km from Ukraine pic.twitter.com/fzkaAwHSuI