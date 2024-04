Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για αλλαγές που έρχονται αυτήν την εβδομάδα έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα, στην εισαγωγή της πριν από τις προβλέψεις για την Τρίτη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





