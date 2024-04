Κόσμος

Μακελειό στη Μόσχα - Πούτιν: Η Ρωσία θα μάθει ποιοι έδωσαν την εντολή

«Θα φθάσουμε οπωσδήποτε σ’ εκείνους που έδωσαν τελικά την εντολή να γίνει», δήλωσε ο Πούτιν κατά την διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα μάθει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση που έγινε τον περασμένο μήνα σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 144 άνθρωποι.

«Θα φθάσουμε οπωσδήποτε σ’ εκείνους που έδωσαν τελικά την εντολή να γίνει», δήλωσε ο Πούτιν κατά την διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικών. «Πληρώσαμε ένα πολύ υψηλό τίμημα και ολόκληρη η ανάλυση της κατάστασης πρέπει να είναι εξαιρετικά αντικειμενική και επαγγελματική» είπε.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι μυστικές τους υπηρεσίες έχουν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε από τον παρακλάδι του στο Αφγανιστάν το Ισλαμικό Κράτος- Χορασάν ( ISIS-K).

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι τρομοκράτες είχαν διασυνδέσεις με την Ουκρανία, ισχυρισμό τον οποίο το Κίεβο αρνήθηκε ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες τον απέρριψαν θεωρώντας τον ανοησία.

