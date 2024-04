Κοινωνία

Κολωνός: Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην μητέρα της 12χρονης το δικαστήριο επέβαλε ποινή 20 μηνώ την οποία λόγω προφυλάκισης θεωρείται ότι εξέτισε.

-

Αποφυλακίστηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης, η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό, μετά τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου.

Η νεαρή γυναίκα βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδευόμενη από τον συνήγορό της, Απόστολο Λύτρα, ενώ την περίμενε συγγενής της, που έπεσε στην αγκαλιά της. Παράλληλα, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο στους δημοσιογράφους που την περίμεναν.

Υπενθυμίζεται ότι στην μητέρα της 12χρονης η οποία καταδικάστηκε για πλημμεληματική εκβίαση το δικαστήριο επέβαλε ποινή 20 μηνώ την οποία λόγω προφυλάκισης θεωρείται ότι εξέτισε.

Στον βασικό κατηγορούμενο το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για το βιασμό της 12χρονης από τον Κολωνό Παράλληλα του επέβαλε συνολική ποινή 41 ετών για τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του