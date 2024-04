Πολιτική

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Συμφωνώ με τον όρο “γυναικοκτονία” αλλά θέλει συζήτηση η ποινική του διαχείριση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά τη νέα γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, λίγα μέτρα από την έξοδο του Α.Τ της περιοχής.

-

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μετά από την εν ψυχρώ γυναικοκτονία της 28χρονης μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, από το οποίο μόλις είχε βγει και ενώ μιλούσε με το 100. «Αυτό το περιστατικό είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά, γιατί έχει φύγει με ένα οδυνηρό τρόπο, με βίαιο τρόπο μια νέα κοπέλα 28 ετών και θρηνούμε όλοι γι αυτό», είπε αρχικά ο Υπουργός.

Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως, «προέχει να διερευνήσουμε πώς έγινε το περιστατικό. Όταν πηγαίνει στην αστυνομία ένα τέτοιο περιστατικό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθεί ένας αστυνομικός για να διαχειριστεί το περιστατικό, για τα οποία είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο εφαρμόστηκαν όλα αυτά».

Εξήγησε ξανά πως, «αυτό που προέχει είναι να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό, κάτω από ποιες συνθήκες διεξήχθη, πώς έχασε τη ζωή της η κοπέλα. Θα κάνουμε έρευνα σε βάθος ούτως ώστε η οποιαδήποτε ευθύνη να αποδοθεί ή οποιοδήποτε αμέλεια, αδράνεια, παράλειψη να θεραπευτεί και να τιμωρηθεί και από την άλλη, να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια».





Πρόσθσε πως μετά τον covid υπάρχει έξαρση τέτοιων περιστατικών και πως πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, σαν κοινωνία. «Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή ο τελευταίος αποδέκτης αυτής της υπόθεσης είναι η αστυνομία, η αστυνομία οφείλει, παλεύει, κάνει μια προσπάθεια μεγάλη να διαχειρίζεται τα περιστατικά κατά τον καλύτερο τρόπο», ανέφερε.

Ο Υπουργός εξήγησε σχετικά με την ένταξη του όρου γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα πως: «Συμφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία, ως προς την ποινική μεταχείριση όμως θέλει μια συζήτηση. Θα πρέπει ποινικολόγοι μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να “καθίσουν κάτω”, να δούμε αν πραγματικά απαιτείται να υπάρξει αυτή η μεταβολή».

Έκλεισε λέγοντας πως και ο πρωθυπουργός συμφωνεί με τον όρο γενοκτονία, το νομικό μέρος όμως, θέλει μια σοβαρή, ουσιώδη και ψύχραιμη συζήτηση.

Εισαγγελική έρευνα για ευθύνες αστυνομικών

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που είχαν βάρδια χθες το βράδυ στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων ξεκινά μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η 28χρονη από τον σύντροφό της αποχωρώντας από το τμήμα.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε εντολή να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών οργάνων με ερευνώμενο αδίκημα την παράβαση καθήκοντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθεί υπόψιν και το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργείται για τις ενέργειες των αστυνομικών.

Στο μεταξύ, μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του συντρόφου του θύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για δική του χρήση.

Ειδήσεις σήμερα:

Youth Pass: Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις σε 24 ώρες

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη ιδιοκτήτη σπιτιού που παρακολουθούσε φοιτήτρια με κρυφή κάμερα

Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του