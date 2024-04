Πολιτική

“Γυναικοκτονία” - ΣΥΡΙΖΑ: Κατατέθηκε τροπολογία για την αναγνώριση του όρου

Τι επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ. Ποιοι υπογράφουν την τροπολογία

Το ζήτημα της αναγνώρισης των εγκλημάτων με σεξιστικά χαρακτηριστικά και της ενσωμάτωσης του όρου «γυναικοκτονία» στην ελληνική έννομη τάξη επαναφέρουν, μέσω τροπολογίας που κατέθεσαν, 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους.

Εντός της τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης επί νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με αφορμή ένα ακόμη ειδεχθές έγκλημα με θύμα μια νέα γυναίκα, επισημαίνεται ότι η αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τα τελευταία έτη είναι κατακόρυφη, ενώ η διεθνής εικόνα της χώρας μας όσον αφορά τα εν λόγω ζητήματα είναι άκρως αποθαρρυντική. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι σύμφωνα με την Έκθεση της GREVIO, η χώρα μας είναι ουραγός στην υποστήριξη θυμάτων και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς της έχουν πραγματοποιηθεί 71 συστάσεις, με τις μισές να είναι επείγουσες και 18 εξ αυτών κατεπείγουσες.

Παράλληλα, η GREVIO έχει ενθαρρύνει έντονα την Κυβέρνηση να εντείνει τις διαβουλεύσεις με ένα φάσμα οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, η αδιαφορία της Κυβέρνησης της Ν.Δ. έχει καταστεί μνημειώδης καθώς, αντί να αναζητούνται βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις για το πρόβλημα, η επίλυσή του μετατίθεται διαρκώς στις καλένδες με τη λήψη επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρων.

Οπως αναφέρουν, «καταθέσαμε εκ νέου τροπολογία για την αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία” και την αναγνώριση των εγκλημάτων με σεξιστικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αντικρίσει τη σκληρή πραγματικότητα του καταιγισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως εις βάρος γυναικών. Καθήκον της Πολιτείας είναι να τεθεί ένας φραγμός στην κακοποιητική συμπεριφορά. Ελάχιστη υποχρέωσή μας είναι να σηκώσουμε ένα νομοθετικό ανάχωμα απέναντι στις συγκεκριμένες εγκληματικές συμπεριφορές».

Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές Ακρίτα Ελενα, Σαρακιώτης Ιωάννης, Αποστολάκης Ευάγγελος, Βέττα Καλλιόπη, Γαβρήλος Γεώργιος, Γιαννούλης Χρήστος, Ηλιόπουλος Οθων, Θρασκιά Ουρανία (Ράνια), Κασιμάτη Νίνα, Λινού Αθηνά, Μαμουλάκης Χαράλαμπος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Αικατερίνη, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλιού Γεώργιος, Παππάς Νικόλαος, Παππάς Πέτρος, Πούλου Παναγιού, Τζάκρη Θεοδώρα, Χρηστίδου Ραλλία και Ψυχογιός Γεώργιος.

