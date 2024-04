Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, όπου χθες αργά το βράδυ, ένας 39χρονος μαχαίρωσε την 28χρονη σύντροφό του.

-

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφο της μόλις 50 μέτρα από το ΑΤ στο οποίο είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια.

Η συγκέντρωση έγινε μετά από κάλεσμα του Πανδημοτικού Συλλόγου Γυναικών Αγίων Αναργύρων – Καματερού (μέλος ΟΓΕ), και άλλων συλλογικοτήτων. Πολλοί έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα που ξεκίνησε από την πλατεία Αγίων Αναργύρων.

Πολίτες με λευκές μάσκες και πανό διαμαρτυρήθηκαν για τους χειρισμούς των αστυνομικών στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Συμφωνώ με τον όρο “γυναικοκτονία” αλλά θέλει συζήτηση η ποινική του διαχείριση (βίντεο)

Ο Πρόεδρος των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα” αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Φωτιά στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν έξι άτομα