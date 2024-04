Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 14χρονου

Πού και πότε εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από την εξαφάνιση του 14χρονου Γουαλέντ (ον.) Μοχάμεντ από τα Ιωάννινα. Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 02/04/24, στις 04:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα ο Γουαλέντ (ον.) Μοχάμεντ (επ.) 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Γουαλέντ (ον.) Μοχάμεντ (επ.) έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

