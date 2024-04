Οικονομία

“2ο MESSINIA FORUM” για τον τουρισμό, την γαστρονομία και το επιχειρείν

Μετά από την μεγάλη επιτυχία του 1ου Forum, οι διοργανωτές ετοίμασαν μια πολυσχιδή διημερίδα, με ομιλητές και εμπειρίες που στόχο έχουν την βελτίωση των προοπτικών της αγοράς και του τόπου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας μετρά αντίστροφα για το 2ο MESSINIA FORUM στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 με επίκεντρο την Εστίαση, τη Γαστρονομία, τον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των 6 Δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Πάνω από 40 ομιλητές, 7 θεματικοί κύκλοι, με κεντρικό θέμα: νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ενημέρωση γύρω από τα σημαντικά ζητήματα τρεχουσών αλλά και αναδυόμενων ψηφιακών προκλήσεων. Διαδραστικά τραπέζια διαλόγου και ομάδες εργασίας.

Ανάμεσά μας θα βρεθούν και θα συνομιλήσουν για θέματα τουρισμού, εστίασης και επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωπος υπουργείου Τουρισμού, οι Πανεπιστημιακοί κ. Δημήτριος Μπούχαλης, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, κ. Σωτήρης Βαρελάς, o διεθνής δικηγόρος, υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΝΔ, κ. Ορέστης Ομράν, οι αθλητές κ. Μιχάλης Ζαμπίδης, κ. Αλβέρτης Φραγκίσκος, κ. Γεώργιος Καραγκούνης, κα Αθανασία Τσουμελέκα, οι chef κ. Λευτέρης Λαζάρου, κ. Νίκος Φωτιάδης, κα Ντίνα Νικολάου, κα Ελένη Ψυχούλη, κ. Ιάκωβος Απέργης και πολλοί καταξιωμένοι επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, της φιλοξενίας και της επιχειρηματικότητας.

Φέτος θα συμμετέχουν 50 τοπικές επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα παρουσιάζοντας με δικά τους περίπτερα τα προϊόντα τους, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν B2B (επιχείρηση σε επιχείρηση) συναντήσεις με μεγάλες εταιρείες εμπορίας & διανομής τροφίμων με στόχο την προώθηση και χρήση των τοπικών μας προϊόντων στην εστίαση.

Οι καταξιωμένοι chef θα αναδείξουν τη μεσσηνιακή γαστρονομία με live cooking και προτάσεις συγκεκριμένων μενού με βάση τα μεσσηνιακά προϊόντα, σε συνεργασία με τοπικά εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη του μεσσηνιακού οίνου, με ομιλίες για την εξέλιξη του μεσσηνιακού αμπελώνα και live οινογευσίες από διάσημους sommelier σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα φιλοξενηθούν τα περίπτερα των οινοποιών και των αποσταγματοποιών.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα παρουσιάσει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά, 25 επιχειρήσεις από τον Νομό Μεσσηνίας, που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό, θα δώσουν ηχηρό παρόν στήνοντας ένα μεγάλο ενιαίο περίπτερο στον εξωτερικό χώρο του Μεγάρου Χορού. Αυτές οι επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Μεσσηνίας ως εναλλακτικό, θεματικό προορισμό για όλο τον χρόνο, θα ανακοινώσουν τη δημιουργία μιας online πλατφόρμας όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα για όλες τις επιλογές θεματικού τουρισμού, όπως επισκέψιμα οινοποιεία και ελαιοτριβεία, θαλάσσια σπορ, μονοπάτια, καγιάκ, hiking και άλλα πολλά.

Εφαλτήριο για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αποτελεί η σημαντική απήχηση του 1ου MESSINIA FORUM. Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία, έλαβαν μέρος πάνω από 4.000 επισκέπτες από το χώρο της εστίασης, του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της ευρύτερης τοπικής επιχειρηματικότητας, με συμμετοχή περισσότερων από 40 καταξιωμένων ομιλητών, 120 τοπικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα οι οποίες παρουσίασαν τα προϊόντα τους.

Είμαστε άνθρωποι που όραμά μας είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη) της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, παράλληλα με τις απαιτήσεις της εποχής. Βασική επιδίωξη του ΣΕΜ είναι η ανάπτυξη της εστίασης και του τουριστικού προϊόντος, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσα από την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου καθώς και των συναφών επιχειρήσεων, μέσα από την ενθάρρυνση και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάπτυξης συνεργιών, συνεργασιών και ανταλλαγής καλών πρακτικών καθώς και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Το MESSINIA FORUM θέλουμε να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη Μεσσηνία, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία προϋποθέσεων και δυναμικής για βιώσιμη οικονομική και τουριστική εξέλιξης. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στο 2ο MESSINIA FORUM».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δείτε εικόνες από το 1ο MESSINIA FORUM:

