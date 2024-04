Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Ο Ποσειδώνας είναι ο πλανήτης που μας κάνει να καταλαβαίνουμε, κάναμε λαθεμένες σκέψεις, η κρίσης μας δεν είναι σωστή», σημείωσε εισαγωγικά στις προβλέψεις των ζωδίων για την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

