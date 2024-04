Κοινωνία

Κωνσταντινούπολη: Αρχιμανδρίτης ξυλοκόπησε Μητροπολίτη μέσα σε ναό (βίντεο)

Το απίστευτο περιστατικό όπως το απαθανάτισαν οι κάμερες ασφαλείας του Ιερού Ναού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στον ξυλοδαρμό Μητροπολίτη και μάλιστα μέσα στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, φέρεται να προχώρησε Αρχιμανδρίτης την Τρίτη.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών και πρώην Μέγας Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρας εισήλθε στο ναό για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγιάς και τότε ο Μέγας Κατηχητής Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος τον πλησίασε κι άρχισε να τον γρονθοκοπεί. Του έσπασε τα γυαλιά και του προκάλεσε εξωτερική αιμορραγία.

Τους δυο άνδρες προσπαθεί να χωρίσει ο νεωκόρος, κάτι που καταφέρνει έπειτα από λίγο κι αφού οι δυο ιερείς ανταλλάσουν ύβρεις στα τουρκικά εντός της εκκλησίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι δυο ιερωμένοι διατηρούν εδώ και καιρό διαπροσωπική διαμάχη σχετική με πολλά υπηρεσιακά τους ζητήματα. Τελευταία και μεταξύ άλλων, ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος αποφάσισε, μία συγκεκριμένη ακολουθία να πραγματοποιείται στις 15.00, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας πρότεινε να τελείται στις 16.00. Την Τρίτη το απόγευμα ο Μητροπολίτης αγνοώντας την σχετική αρχιμανδριτική απόφαση εμφανίστηκε στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία στις 16.00, και μάλιστα απευθυνόμενος προς τον αρχιμανδρίτη, του είπε, «Χρύσανθε δεν θα σε χρειαστώ, μπορείς να φύγεις». Αμέσως μετά, ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος του επιτέθηκε σωματικά.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος είναι ένας οξύθυμος άνθρωπος με πολλά προσωπικά προβλήματα. Μάλιστα πριν δέκα χρόνια παρολίγο να ξυλοκοπήσει και άλλον γνωστό Μητροπολίτη. Γι αυτό και τον μετέθεσαν στο Μέγα Ρεύμα.

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας υπέβαλε μήνυση κατά του Αρχιμανδρίτη Χρύσανθου, ο οποίος και αναζητείται από την τουρκική αστυνομία. Οι δυο άνδρες φέρονται να έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Πατριαρχείο και τον επικεφαλής του κ. Βαρθολομαίο.

