Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Η έρευνα του ΑΝΤ1 για τις ελλείψεις και την υποστελέχωση τμημάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η έρευνα του ΑΝΤ1 για την υποστελέχωση αστυνομικών τμημάτων.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μπορεί σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα περίπου 500 αστυνομικοί να αντιστοιχούν σε 100.000 πολίτες - αριθμός που ξεπερνά πολλές ευρωπαϊκές χώρες - η έλλειψη προσωπικού όμως στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα προκαλεί τεράστια προβλήματα.

Το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων λειτουργεί με 18 αστυνομικούς ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 50. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Στο Ίλιον η οργανική δύναμη είναι 55 αστυνομικοί όμως υπηρετούν 27. Στο Β Τμήμα Περιστερίου από τους 59 μόλις οι 25 βρίσκονται στην Υπηρεσία τους. Οι αστυνομικοί που λείπουν είναι κυρίως γιατί μπορεί να έχουν αποσπαστεί αλλού ή να βρίσκονται σε αναρρωτικές.

Ο Νίκος Τζίμας, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής αναφέρει: "Δε θα μιλήσω για τα τμήματα ασφαλείας τα οποία είναι εντελώς για κλείσιμο, πολλά κλείνουν το βράδυ. Από τα 15 που υπάρχουν εδώ στη Δυτική Αττική τα 13 είναι κλειστά. Ο Ασπρόπυργος έχει 29 άτομα οργανική δύναμη, υπηρετούν 8. Ένα πρόβλημα χρόνιο".

Στην Πετρούπολη από τους 51 υπηρετούν οι 27 ενώ στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Βαρβάρας από τους 40 έχουν απομείνει 26.

Ο Σπύρος Λιότσος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων , δήλωσε σχετικά: "Τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας αποτελούν το κύτταρο της Ελληνικής Αστυνομίας και τη ραχοκοκαλιά, είναι υποστελεχωμένα σε ποσοστό στην Περιφέρεια Αττικής κατά 35 με 50%",

Σε ορισμένες περιπτώσεις καλείται ο σκοπός του τμήματος να αφήσει το κουβούκλιο ώστε να βοηθήσει για την επίλυση άλλης υπηρεσιακής ανάγκης.

Οι αστυνομικοί τονίζουν την ανάγκη επανασχεδιασμού της επάνδρωσης των τμημάτων και εν γένει όλων των υπηρεσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Μεσσήνη: Νύχτα τρόμου για εργαζόμενη σε περίπτερο

Κέρκυρα: Ανήλικος μαχαίρωσε εφήβους και περαστικό