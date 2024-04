Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση βρέφους 2 ετών

Έχει πραγματοποιηθεί κινητοποίηση αρχών και πολιτών σε πολλές βαλκανικές χώρες για τον εντοπισμό του μικρού κοριτσιού.

Γενικός συναγερμός έχει σημάνει σε όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες, καθώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) στην Σερβία - «NGO ASTRA – Anti trafficking Action», για την εξαφάνιση της Danka (ον.) Ilic (επ), 2 ετών.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Πιο συγκεκριμένα, στις 26/3/2024 η Danka Ilic, εξαφανίστηκε από την πόλη Bor της Σερβίας, και η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Να σημειωθεί ότι η ανήλικη δεν έχει αναπτύξει λόγο εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – ΜCE), προχωρά σε αναδημοσίευση της αφίσας εξαφάνισης του συνεργαζόμενου φορέα κατόπιν αιτήματός του. Η αναδημοσίευση της φωτογραφίας της ανήλικης Danka (ον.) Ilic (επ), 2 ετών, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, "Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας".

