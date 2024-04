Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λαμία: “Ίδρωσε αλλά τα κατάφερε” ο δικέφαλος του Βορρά (εικόνες)

Οικοδεσπότης στην Τούμπα για τη Super League, ο ΠΑΟΚ κουράστηκε αλλά κατάφερε να επιβληθεί στην ομάδα της Φθιώτιδας.

Ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Λαμίας στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στη νίκη με τα γκολ των Γιάννη Μιχαηλίδη (45’+1’) και Στέφαν Σβαμπ (70’, 88’πέν.), με τους Φθιώτες να είναι εξαιρετικοί στο πρώτο μέρος και να ανοίγουν το σκορ με τον Ρούμπεν Μαρτίνεθ (7’). Ωστόσο, δεν άντεξαν...

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Τούμπα. Σε μία φαινομενικά ακίνδυνη πάσα που έμοιαζαν να ελέγχουν Ντομινίκ Κοτάρσκι και Τόμας Κεντζιόρα, κανείς δεν έκανε δική του την μπάλα που έφτασε στον Μαρτίνεθ, ο οποίος... ευχαρίστησε για το 0-1 στο 7’. Θέλοντας να εκμεταλλευτεί το σάστισμα των γηπεδούχων, η Λαμία απείλησε και με δεύτερο γκολ, με τον Μιχαηλίδη να διορθώνει το αρχικό του λάθος και να προλαβαίνει τον Σωτήρη Τσιλούλη στο 12’.

Τρία λεπτά αργότερα ο τελευταίος νίκησε με υπέροχο πλασέ τον Κοτάρσκι, ωστόσο υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ – το οποίο επιβεβαίωσε το VAR. Το κρεσέντο των παικτών του Λεωνίδα Βόκολου, που θύμισε την προ τριημέρου εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Άρη, συνεχίστηκε. Στο 18’ κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Βίκιντας Σλίβκα αστόχησε από κοντά με το κεφάλι. Στο 20’, ωραία συνεργασία των Τσιλούλη, Σλίβκα αλλά ο Τόσιο Λέικ πλάσαρε άστοχα από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση ενώ άστοχο ήταν και το σουτ του Τσιλούλη στο 28’.

Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν τυχεροί. Στην πρώτη, ουσιαστικά, τελική τους προσπάθεια, έφτασαν στο 1-1, από στατική φάση. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκτέλεσε και ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά νίκησε τον Κοσέλεφ. Παρά την ισοφάριση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ανάπαυλα, αφουγκραζόμενος την κακή εικόνα της ομάδας του. Και δικαιώθηκε τα μέγιστα...

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι πίεσαν, με τον Άλι Σαμάτα με το κεφάλι να σπαταλά σημαντική ευκαιρία έπειτα από τη σέντρα του Τάισον. Στο 65’ ο Κοσέλεφ έκανε διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Ζίβκοβιτς και Τάισον, αλλά πέντε λεπτά αργότερα, η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε με μια άλλη αλλαγή, τον Σβαμπ. Ο Αυστριακός με σουτ έξω από την περιοχή έπειτα από πάσα του Ζίβκοβιτς, νίκησε τον Κοσέλεφ για το 2-1.

Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, ο Γιώργος Κορνέζος υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Σαμάτα, με τον Σβαμπ να ευστοχεί στην εσχάτη των ποινών για το 3-1. Που ήταν και το τελικό σκορ, αφού στις καθυστερήσεις η προσπάθεια του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα σταμάτησε στο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη αυτή πέρασε στην πρώτη θέση, εν αναμονή και το αθηναϊκού ντέρμπι, και την ερχόμενη Κυριακή θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει… το μισό τίτλο απέναντι στην ΑΕΚ. Η δε Λαμία υποδέχεται τον Ολυμπιακό αναζητώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στα Play Off.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Τζανετόπουλος, Σαντάνα, Τσιλούλης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (81’ Ζάστρε), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Ράφα Σοάρες (46’ Μπάμπα), Τσιγγάρας (46’ Μεϊτέ), Οζντόεφ (65’ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (46’ Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς, Σαμάτα.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Φερέιρα, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Νούνιες (46’ Σαντάνα), Τζανδάρης (90’ Βασιλαντωνόπουλος), Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (87’ Τόσιτς), Τόσιο (78 Στάνκο), Σλίβκα (78’ Μάλτσι).

*Πριν την έναρξη του αγώνα, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια άφησε στεφάνι στη μνήμη του οπαδού του ΠΑΟΚ, Γιώργου Παπαδόπουλου, που έφυγε πριν λίγες ημέρες από την ζωή.

