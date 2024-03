Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα και πήρε φωτιά

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και ''καρφώθηκε'' πάνω σε κολόνα φωτισμού.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Φιλαδέλφεια. Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κολόνα φωτισμού.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

