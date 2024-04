Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ανάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση νότια του νησιού ανησύχησε για λίγο τις Κυκλάδες. Ποιο το εστιακό βάθος.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 22.58, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 9 χιλιόμετρα νότια της Ανάφης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε περίπου στα 43,7 χιλιόμετρα.

Θύματα, τραυματίες και ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βια: Η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάτρα: Φυλάκισε τη σύντροφό του με σκοπό να τη μαχαιρώσει

Κέρκυρα: Καρέ - καρέ η αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων (βίντεο)