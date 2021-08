Κοινωνία

Ανάφη: Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι

Το πλοίο «Πρέβελης» προσέκρουσε στο λιμάνι της Ανάφης. Ταλαιπωρία για 395 επιβάτες.

Στο λιμάνι της Ανάφης προσέκρουσε σήμερα το πρωί το πλοίο «Πρέβελης» το οποίο είχε αποπλεύσει από την Κάρπαθο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το πλοίο βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι της Σαντορίνης και του έχει απαγορευτεί ο απόπλους. Μετέφερε 395 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου.