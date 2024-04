Κοινωνία

Κρήτη: Σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γαύδου

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

Συναγερμός σήμανε ξανά στο λιμεναρχείο Παλαιόχωρας, για νέο περιστατικό με σκάφος που μετέφερε μετανάστες και εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ένα σκάφος με 37 επιβάτες εντοπίστηκε να πλέει στα νότια του ακριτικού νησιού τη νύχτα.

Περιπολικό του λιμενικού σώματος ξεκίνησε την επιχείρηση διάσωσης στο σημείο, μεταφέροντας τους μετανάστες στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, λίγη ώρα μετά τις 5 τα ξημερώματα.

Και οι 37 είναι άνδρες, στην πλειοψηφία τους Αιγύπτιοι και όλοι σε νεαρή ηλικία.

