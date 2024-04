Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής (εικόνες)

Η σορός της αδικοχαμένης κοπέλας έφτασε με λευκό φέρετρο στον ιερό ναό, στον οποίο από νωρίς το πρωί είχε συγκεντρωθεί κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια για να αποχαιρετήσει την 28χρονη.

Ένα μεγάλο «γιατί», ανείπωτος πόνος και δάκρυα για τη νεαρή κοπέλα που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο πήγει να ζητήσει βοήθεια

Ραγίζουν καρδιές στο τελευταίο αντίο που λένε συγγενείς και φίλοι στην 28χρονη η οποία έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της έδωσε ο πρώην σύντροφός της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας που αδυνατούν να πιστέψουν το πώς έφυγε έτσι άδικα από τη ζωή.

Την ίδια ώρα, πολίτες αφήνουν λίγα λουλούδια έξω από το Αστυνομικό Τμήμα όπου έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τα ντοκουμέντα και τις λεπτομέρειες του αποτρόπαιου εγκλήματος.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Είμαι συντετριμμένος – Θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε «συντετριμμένος» για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής και διαβεβαίωσε πως διενεργείται έρευνα ώστε να «αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια» χωρίς «να αποκρυφθεί τίποτε».





