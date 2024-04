Life

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη περνάει στον Κριό και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Οι Κριοί, οι Δίδυμοι και οι Λέοντες των πρώτων ημερών, καθώς και οι Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι, είστε στα πάνω σας για αυτό και δείξτε την αγάπη σας όσο μπορείτε." σημείωσε εισαγωγικά στις προβλέψεις των ζωδίων για την Πέμπτη Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

