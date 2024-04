Πολιτική

Γυναικοκτονία - Μαρινάκης: Έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα από τους αστυνομικούς που δεν έγιναν

Τι δήλωσε για την παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον έντεκα βουλευτών των Σπαρτιατών, αλλά και για την έφοδο στον ΟΣΕ

«Η αποτρόπαια δολοφονία μιας νέας κοπέλας, της Κυριακής, στους Αγίους Αναργύρους, μας έχει όλους συγκλονίσει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενώ τόνισε ότι η ηγεσία της αστυνομίας έκανε ήδη τις πρώτες ενέργειες και οι αρμόδιες

«Η ίδια η τραγική κατάληξη υποδηλώνει ότι έπρεπε να γίνουν πολλά περισσότερα από τους αστυνομικού που δεν έγιναν». «Όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας στους Αγίους Αναργύρους δεν χωρούν δικαιολογίες» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο ίδιος τόνισε ότι η «κυβέρνηση δίνει την πιο δύσκολη μάχη να ξεριζωθούν παθογένειες. Θα εξακολουθήσουμε να παίρνουμε μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων».

Η περίπτωση της 28χρονης δεν είναι ίδια περίπτωση με τις άλλες γιατί εδώ συνέδραμε και μία αδιαφορία. Το τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία δεν θα σας το πω εγώ αλλά από αυτά από ακούσαμε καταλαβαίνουμε ότι πολλά δεν έγιναν καλά, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «κοροϊδία» τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για αυστηροποίηση του νόμου για έναν νόμο που προβλέπει τη μέγιστη ποινή.

Η κακή συμπεριφορά των συγκεκριμένων αστυνομικών μπορεί να είναι αποτρεπτική για άλλες γυναίκες που φοβούνται να καταγγείλουν. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση που αντιμετώπισε η γυναίκα στους Αγίους Αναργύρους γι΄αυτό και επικοινωνούμε τα μέτρα που έχουν παρθεί, πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον έντεκα βουλευτών των Σπαρτιατών, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «δεν σχολιάζουμε καμία εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης. Καθήκον της εκτελεστικής είναι να εισηγείται νόμους. Εδώ λοιπόν είναι και μία απάντηση σε εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες. Φαίνεται τώρα ότι αυτές οι τροπολογίες ήταν χρήσιμες».

Ερωτηθείς για την έφοδο στον ΟΣΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι πολύ καλώς έγινε και για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αναφερθείς στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης «έσπευσε να πει ότι κάτι κρύβει η κυβέρνηση. Αν όμως και η έρευνα αυτή αποδείξει ότι οι συνομιλίες που είναι στη δικογραφία είναι όλες ακέραιες οι συνομιλίες τι θα πει τότε ο κ. Ανδρουλάκης».

Αναφορικά με την αγωγή της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι σε βάρος της βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «οι νομικές ενέργειες θα γίνουν όπως έχουν προαναγγελθεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε για την υπόθεση ότι το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού ελέγχεται από το 2004 και ελέγχεται εξονυχιστικά και άρα το επιχείρημα είναι πλέον και λίγο γραφικό. «Αυτό με τα 40 σπίτια ειλικρινά που τα έχουν δει; Είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας. Ας έρθουν με ένα πόθεν έσχες να μας τα δείξουν».

«Δεν ήταν πολιτική η κριτική στη σύζυγο του πρωθυπουργού αλλά συκοφαντική. Η κα Ακρίτα επιτέθηκε σε μια γυναίκα επειδή είναι σύζυγος πολιτικού αντιπάλου» κατέληξε.

