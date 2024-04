Κόσμος

Μπλίνκεν: Η Ουκρανία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε πως η Ουκρανία θα ενταχθεί τελικά στην Βορειοατλαντική συμμαχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί εν τέλει στο ΝΑΤΟ καθώς η υποστήριξη προς τη χώρα παραμένει «σταθερή» μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας

"Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Σκοπός μας στη σύνοδο κορυφής είναι να βοηθήσουμε να γεφυρώσουμε αυτήν την ένταξη", είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

