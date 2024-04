Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Προφυλακιστέος ο 39χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο 39χρονος που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 39χρονος που μαχαίρωσε εν ψυχρώ την άτυχη Κυριακή λίγα μέτρα μακριά από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε ελάχιστα λεπτά στο γραφείο της 25ης ανακρίτριας. Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλέστηκε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα με τις θέσεις του και ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, χωρίς να κάνει αναφορά στη δολοφονική επίθεση εναντίον της συντρόφου του.

"Δεν θυμάμαι τίποτα, σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή", ήταν τα μόνα λόγια που είπε απευθυνόμενος στην ανακρίτρια.

Φέρεται να υποστήριξε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει νοσηλευτεί 7 φορές σε ψυχιατρικές κλινικές. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι μέσα σε ένα μόλις πεντάμηνο του 2023 είχε εισαχθεί 4 φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ ανέφερε πως έχει κάνει και δύο απόπειρες αυτοκτονίας.

Επιπλέον, δήλωσε τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να του αναγνωριστεί το ακαταλόγιστο ή μειωμένος καταλογισμός.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να κρατηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Η κηδεία της 28χρονης

Νωρίτερα, ένα μεγάλο «γιατί», ανείπωτος πόνος και δάκρυα για τη νεαρή κοπέλα που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο πήγει να ζητήσει βοήθεια

Ραγίζουν καρδιές στο τελευταίο αντίο που λένε συγγενείς και φίλοι στην 28χρονη η οποία έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της έδωσε ο πρώην σύντροφός της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια.

Η σορός της αδικοχαμένης κοπέλας έφτασε με λευκό φέρετρο στον ιερό ναό, στον οποίο από νωρίς το πρωί είχε συγκεντρωθεί κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια για να αποχαιρετήσει την 28χρονη.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας που αδυνατούν να πιστέψουν το πώς έφυγε έτσι άδικα από τη ζωή.

Την ίδια ώρα, πολίτες αφήνουν λίγα λουλούδια έξω από το Αστυνομικό Τμήμα όπου έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τα ντοκουμέντα και τις λεπτομέρειες του αποτρόπαιου εγκλήματος.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Είμαι συντετριμμένος – Θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε «συντετριμμένος» για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής και διαβεβαίωσε πως διενεργείται έρευνα ώστε να «αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια» χωρίς «να αποκρυφθεί τίποτε».