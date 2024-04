Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Νέα ηχητικά ντοκουμέντα μετά την δολοφονία

Το νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη στυγερή δολοφονία τους Αγίους Αναργύρους περιλαμβάνει όλα όσα κατέγραψε το ανοιχτό κινητό της αδικοχαμένης Κυριακής, αφότου η ίδια πέφτει νεκρή από τις φονικές μαχαιριές του 39χρονου.

Τα πρώτα δραματικά λεπτά μετά την άγρια δολοφονία της 28χρονης Κυριακής από τα χέρια του 39χρονου πρώην συντρόφου της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων καταγράφονται σε νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα της πρωταπριλιάς, που σημοσιοποιησε η εκπομπή Live News.

Στο νέο ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφονται τα ουρλιαχτά του φίλου της 28χρονης, που βλέπει μπροστά στα μάτια του την άτυχη Κυριακή να καταρρέει.

Στο ίδιο ντοκουμέντο αποδεικνύεται και το μπάχαλο που επικρατεί μεταξύ των αστυνομικών, οι οποίοι δεν έχουν καν καταλάβει το εν ψυχρώ έγκλημα που έχει εκτυλιχθεί έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, όπου προσέφυγε το θύμα για να προστατευτεί, ζητώντας βοήθεια, έχοντας πλήρως αντιληφθεί τον σοβαρό κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν.

Ακολουθούν οι σοκαριστικοί διάλογοι, όπως καταγράφονται στο ηχητικό ντοκουμέντο:

Φίλος 28χρονης: Τη σκότωσε. Το ασθενοφόρο γρήγορα. Ε, παιδιά!

Εκφωνητής Άμεσης Δράσης: Ακούτε;

Φίλος: Παιδιά!

Φύλακας Α.Τ.: Το μαχαίρωσε το κορίτσι!

Εκφωνητής Άμεσης Δράσης: Με ακούτε;

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Έχουμε ενημερώσει και ασθενοφόρο.

Επόπτης: Ήρθε η κυρία, ζήτησε ένα περιπολικό.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πάμε λίγο, πηγαίνετε λίγο παιδιά, πάμε, πάμε λίγο…

Φύλακας: Πίσω, φύγετε.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Ρε παιδιά η κοπέλα, τι γίνεται με το ΕΚΑΒ;

Φύλακας: Έχει παλμό;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: 4 είμαστε στο σημείο.

Φύλακας: Πού έχει μαχαίρι;

Φωνή ασυρμάτου: Δώσε μας εικόνα από τους τραυματίες.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Οι υπόλοιποι παιδιά να κλείσουμε τον χώρο να μην έρχεται κανένας και μακριά από αυτούς. Ό,τι είναι έξω.

Φίλος 28χρονης: Έχει φαρμακείο εδώ καθόλου;

Φύλακας: Μην πειράξετε τίποτα παιδιά. Μακριά από τον χώρο όλοι

Αξιωματικός υπηρεσίας: Το μαχαίρι μην χάσουμε

Φύλακας: Όχι, όχι. Το μαχαίρι δεν το ακουμπάμε

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Γάντια

Φύλακας: Αστυνόμε συγγνώμη, να μην πειράξουμε τίποτα, να έρθουν εδώ πέρα. Μπορεί να θέλουν να το βγάλουνε φωτογραφίες, μπορεί να θέλουν οτιδήποτε.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Ναι, ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Να σας πω… τι γίνεται τώρα;

Εκφωνητής: Άγιοι Ανάργυροι… Πήγε φίλος της να την προστατέψει από τον πρώην σύντροφό της και έφαγε τις μαχαιριές.

Φίλος 28χρονης: Βρήκαμε κάτι ρε παιδιά;

Αστυνομικός: Βρήκατε κάτι ρε παιδιά; Έχει κανένα φαρμακείο;

Εκφωνητής Άμεσης Δράσης: Έλα τώρα αυτό ακούω άμα θες να ακούσεις. Το ακούω live.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Είναι στο λαιμό μαχαιρωμένοι και οι δύο από ό,τι βλέπουμε

Έχουν περάσει σχεδόν 5 λεπτά από τη δολοφονία της Κυριακής. Η σορός της παραμένει στο σημείο που έπεσε νεκρή.

Αστυνομικός: Ρε παιδιά έχει κανένας γάζες; Έχει κανένας φαρμακείο;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Έχω τη φαρμακοποιό εδώ

Φαρμακοποιός: Να δεις λίγο εάν έχει σφυγμό. Φτάνει το ΕΚΑΒ

Αστυνομικός: Ρε παιδιά φέρτε μου μια γάζα

Αστυνομικός: Έχει κάπου φαρμακείο;

Φαρμακοποιός: Έχω ναι, πες μου τι θέλεις. Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Δεν έχει σφυγμό;

Φαρμακοποιός: Ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πέθανε;

Φαρμακοποιός: Και να υπάρχει, είναι τόσο αδύναμο. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα, δεν βλέπεις;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Ελάτε λίγο

Οι πρώτοι άντρες της ΔΙΑΣ έχουν φτάσει στον τόπο του φονικού και συνεχίζουν να ενημερώνουν το κέντρο. Το κινητό τηλέφωνο της άτυχης κοπέλας παραμένει ανοιχτό.

Αστυνομικός: Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό κέντρο

Ασύρματος: Ποιες δυνάμεις είναι στο σημείο; 506-1 και 514;

Αστυνομικός: Ορθόν και η 7-1

Ασύρματος: Ελήφθη. Να αποκλείσουν το σημείο να… περίοικους

Αστυνομικός: Τώρα έχουμε φτάσει. Ο άνδρας είναι πολύ σοβαρά. Άλλο, άλλο.