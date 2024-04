Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Κόκκαλης - Ματσούκα σε μια εκ βαθέων... εξομολόγηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του κόμματος “ΚΟΣΜΟΣ” και η πρωταγωνίστρια του σίριαλ του ΑΝΤ1 “Ψυχοκόρες”, μόλησαν για την γνωριμία τους, τον γάμο τους και την σχέση τους.

-

Ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκαν στο στούντιο της εκπομπής Ενώπιος Ενωπίω το βράδυ της Πέμπτης 4 Απριλίου. Η γνωστή πρωταγωνίστρια και ο επικεφαλής του κόμματος «Κόσμος», παντρεύτηκαν την 1η Δεκεμβρίου του 2023 μετά από 7 χρόνια κοινής ζωής.

Μίλησαν στον Νίκο Χατζηνικολάου για τη σχέση και τον γάμο τους: «Όλα τα ζευγάρια ισορροπούν κι εμείς επειδή είμαστε ερωτευμένοι και αγαπιόμαστε», είπε ο Πέτρος Κόκκαλης. Με τη Δήμητρα Ματσούκα να συμπληρώνει: «Είμαστε καλά μεταξύ μας. Στην αρχή της σχέσης μας υπήρχαν εμπόδια», παραδέχτηκε.

Υπήρξαν φορές που κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για χωρισμό τους, για το οποίο σχολίασαν πως ήταν λάθος σαν είδηση.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως γνωρίστηκαν το 2014. Η γνωριμία τους ξεκίνησε από μια κοινή τους φίλη: «Ήμουν μόνη μου τότε και ο Πέτρος το ίδιο. Είδα κάποιον που μου άρεσε πάρα πολύ και φαντάστηκα ότι είναι γεωπόνος. Μας σύστησε η φίλη και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα και πολύ απόλυτα», όπως είπε ο Πέτρος Κόκκαλης: «Το πρώτο βήμα ήταν χορευτικό».

Μετά από 7 χρόνια η απόφαση για τον γάμο ήρθε φυσικά. Η πρόταση γάμου είχε γίνει αρκετά νωρίτερα, στην αρχή της σχέσης τους. Καθώς και οι δύο γνώριζαν καλά πως ήταν ο ένας για τον άλλο. Αυτό αισθάνονταν όσα χρόνια είναι μαζί. Οπότε ακολούθησε και το μυστήριο πριν λίγους μήνες: «Εγώ να πω την αμαρτία μου νιώθω διαφορετικά μετά τον γάμο, είναι πλουσιότερη η σχέση, αλλάζει η φύση της. Είναι θέμα άνοιγμα οριζόντων»,πρόσθεσε ο Πέτρος Κόκκαλης με τη Δήμητρα Ματσούκα να συμφωνεί μαζί του.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που μίλησαν μέσω του video wall της εκπομπής ήταν και η Μαρία Ματσούκα, η οποία μίλησε με πολλή αγάπη και θαυμασμό για την αδερφή της. Την χαρακτήρισε δεύτερη μητέρα της, γιατί πάντα την πρόσεχε. Αναφέρθηκε στη σχέση τους και στο βραβείο που της είχε αφιερώσει: «Η Δήμητρα ήτα μέσα σε όλα. Διάβαζε πολύ, μιλούσε εξαιρετικά, ήταν ευγενική. Άκουγε και τις μουσικές της, πήγαινε στα Εξάρχεια. Η ομορφιά ανοίγει κάποιες πόρτες, αλλά εάν δεν αξίζει αυτό που κάνεις, δεν έχει διάρκεια. Και η αδελφή μου είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Είχε πολλές ευθύνες από μικρή, όσον αφορά εμένα, με διάβαζε, με πρόσεχε, η μαμά μου δούλευε», είπε η Μαρία Ματσούκα.

Τότε η Δήμητρα Ματσούκα τόνισε πως δεν έχει συγκινηθεί ξανά σε συνέντευξη, δακρύζοντας: «Είμαι πολύ δεμένη με την αδελφή μου και με τον αδελφό μου. Η αδελφή μου είναι και η μικρή της οικογένειας μου. Δεν έχω ξανασυγκινηθεί ποτέ στη ζωή μου σε εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο πάντα απευχόμουν, να που μου συνέβη, είναι καλός ο λόγος όμως. Η βράβευση που της είχα αφιερώσει πριν κάποια χρόνια στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν για ένα έργο του Θεοτόκη, οι «Σκλάβοι δεσμά τους» σε σκηνοθεσία του Τώνη Λυκουρέση», εξήγησε.

Όπως είπαν κάνουν κριτική μεταξύ τους, αλλά για καθημερινά πράγματα. Δεν επεμβαίνουν στα θέματα που ο καθένας είναι ειδικός, παρότι θαυμάζουν ο ένας τον άλλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

Charleston Open: Η Σάκκαρη πέρασε… αέρα στις “8”

Ενδοοικογενειακή βία - Χρυσοχοΐδης: Τηλεδιάσκεψη το πρωί με 2500 αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.