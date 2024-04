F1 - Ιαπωνία: Ο Φερστάπεν ταχύτερος στα δοκιμαστικά της Σουζούκα

Αθλητικά

Η Formula 1 ταξιδεύει στην Ανατολή, για το 4ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας και θα μεταδοθεί, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1.

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Ιαπωνικό Grand Prix, που είναι ο τέταρτος αγώνας από τους 24 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 και θα διεξαχθεί στην πίστα της Σουζούκα.

Δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση του από τον αγώνα της Μελβούρνης -την πρώτη μετά από δύο χρόνια- ο Ολλανδός οδηγός επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για το Grand Prix της Κυριακής.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, άφησε στην δεύτερη θέση τον Μεξικανό «ομόσταυλο» του, Σέρχιο Πέρες, ενώ ακολούθησε ο Ισπανός, Κάρλος Σάϊνθ (Ferrari), με διαφορά 181 και 213 χιλιοστών, αντίστοιχα.

Η Mercedes των Βρετανών, Τζορτζ Ράσελ και Λιούϊς Χάμιλτον, κατέλαβαν την τέταρτη και την πέμπτη θέση, μπροστά από την άλλη Ferrari του Μονεγάσκου, Σαρλ Λεκλέρκ, ενώ στην 7η θέση κατετάγη ο Ισπανός, Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin) και ακολούθησαν ο Αυστραλός, Οσκαρ Πιάστρι, ο «οικοδεσπότης», Γιούκι Τσουνόντα με Racing Bull και ο Βρετανός, Λάντο Νόρις με McLaren-Mercedes.

Μετά τη μεγάλη ανατροπή στην Αυστραλία, με μεγάλο νικητή την Ferrari, η Formula 1 ταξιδεύει στην Ανατολή, για το 4ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 08:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

To Σάββατο 6 Απριλίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

