F1 - Αυστραλία: Η νίκη του Σάινθ και η αποκλειστική συνέντευξη του Ντάνιελ Ρικάρντο (βίντεο)

Θρίαμβος για την Ferrari στο ανατρεπτικό 3ο Grand Prix του πρωταθλήματος, που μεταδόθηκε αποκλειστικά από το ANT1+ και τον ΑΝΤ1.

Το 3ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου στην Αυστραλία και μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έσπασε την μονοκρατορία του Φερστάπεν και έφερε στη Ferrari την 1η νίκη για το 2024.

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του τοπικού ήρωα, Ντάνιελ Ρικάρντο στον Πάνο Σεϊτανίδη:





ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 3ο GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Grand Prix της Αυστραλίας είχε ανατροπές, γρήγορους γύρους και μια σπουδαία νίκη για τη Ferrari, αφού μετά από 2 χρόνια (από το Μπαχρέιν το 2022), οι κόκκινοι πέτυχαν το 1-2, συγκεντρώνοντας συνολικά 44 βαθμούς. Η προηγούμενη εγκατάλειψη για τον Μαξ Φερστάπεν ήταν, επίσης, πριν δύο χρόνια στην Αυστραλία. Από τότε ο Ολλανδός έχει βαθμολογηθεί σε όλους τους αγώνες μέχρι σήμερα. Ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα στον πίσω δεξί τροχό. Η δαγκάνα των φρένων έμεινε μαγκωμένη, έτσι, προκλήθηκε υπερθέρμανση και εν τέλει, έκρηξη στην πλήμνη του τροχού. Μπορείτε να δείτε το βίντεο όπου ο Μαξ Φερστάπεν μένει εκτός αγώνα εδώ:





O πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέχεια του αγώνα από το pit wall, δήλωσε: «Ήμασταν άτυχοι σήμερα, μπορούμε να δούμε από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ότι μόλις εκκίνησα, το δεξί πίσω φρένο απλώς κόλλησε και μάγκωσε. Βασικά, ήταν σαν να οδηγείς με το χειρόφρενο ανεβασμένο, οπότε, η θερμοκρασία συνέχιζε να αυξάνεται. Μετά είδα να εμφανίζεται καπνός, καθώς είχε πάρει φωτιά. Στην 3η στροφή, φρέναρα και έχασα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ένιωσα περίεργα τον πίσω άξονα, μετά στην 6η και στην 7η στροφή, με επιβράδυνε. Η ομάδα θα διερευνήσει και θα δούμε αν υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, υπάρχουν κάποια πράγματα, που δεν ελέγχονται. Είναι κρίμα γιατί το μονοθέσιο ήταν πολύ καλό, αλλά αυτά συμβαίνουν. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος που δεν τερματίσαμε στον αγώνα, καθώς είχαμε καλή ευκαιρία να κερδίσουμε. Ελπίζω, να επιστρέψουμε πιο δυνατοί στη Suzuka».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Σάινθ δεν απειλήθηκε, κατάφερε να διαχειριστεί τη διαφορά του από την άλλη Ferrari και να πάρει την 3η νίκη της καριέρας του. Πίσω από τις Ferrari, τερμάτισαν οι McLaren με το Νόρις να ανεβαίνει στο βάθρο. Ο Πέρεζ είχε χτυπήσει το πάτωμα της Red Bull, με αποτέλεσμα να υστερεί σε απόδοση, και έτσι περιορίστηκε στην 5η θέση. Οι Alonso και Russel, μονομαχούσαν για την 6η θέση στο τέλος και ο Βρετανός βγήκε και χτύπησε τη Mercedes στη στροφή 6. Φάνηκε σα να έκοψε απρόσμενα ο Alonso, ενώ οι αγωνοδίκες εξετάζουν το συμβάν. Η Mercedes αφού χτύπησε στα λάστιχα, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της πίστας, χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός. Ο ρυθμός αγώνα οριοθετήθηκε για 2η φορά, με εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, και τερμάτισε υπό αυτό το καθεστώς. Η 1η φορά που είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν στην εγκατάλειψη του Hamilton από πρόβλημα στην υβριδική μηχανή.

Ο Κάρλος Σάινθ είχε την 1η του νίκη στη Σιγκαπούρη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ο Λεκλέρ, πήρε 19 βαθμούς, χάρη στον επιπλέον πόντο για τον ταχύτερο γύρο αγώνα, με αποτέλεσμα να είναι 2ος στη βαθμολογία με 47 βαθμούς. Πρώτος, παρά την εγκατάλειψή του, παραμένει ο Φερστάπεν με 51 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Πέρεζ με 46 βαθμούς. Αντίστοιχα, στους κατασκευαστές η Red Bull παραμένει πρώτη με 97 βαθμούς, η Ferrari ακολουθεί με 93 βαθμούς και η McLaren με 55 βαθμούς. Ήταν η 3η νίκη του Σάινθ και ο 20ος τερματισμός της καριέρας του στο βάθρο, ενώ για τη Ferrari ήταν η 244η νίκη και το 86ο 1-2.

Δείτε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα της θριαμβευτικής νίκης του Κάρλος Σάινθ:





O Κάρλος Σάινθ, ο μεγάλος νικητής που έφερε την ανατροπή στο 3ο Grand Prix στην Αυστραλία, δήλωσε: «Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Ένιωσα πολύ καλά εκεί έξω. Σωματικά, δεν ήταν το πιο εύκολο, αλλά ήμουν τυχερός που ήμουν λίγο πολύ μόνος μου. Μπορούσα να διαχειριστώ τον ρυθμό μου, να διαχειριστώ τα ελαστικά, να διαχειριστώ τα πάντα. Δεν ήταν δύσκολος αγώνας, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για την ομάδα. Κάναμε το 1-2 και αυτό δείχνει ότι η σκληρή δουλειά, αποδίδει. Η ζωή μερικές φορές είναι τρελή. Αυτό που συνέβη στην αρχή της χρονιάς (η μεταγραφή του Hamilton), μετά το βάθρο στο Μπαχρέιν, μετά η σκωληκοειδής απόφυση, η επιστροφή, η νίκη… είναι ένα τρενάκι με κρύο – ζέστη, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενος».

Δείτε τις δηλώσεις των Σάινθ, Λεκλέρ και Νόρις, μετά το τέλος του αγώνα:





Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Γιάννη-Μάριο Παπαδόπουλο, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν στη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 08:00, στην ιστορική πίστα της Suzuka, με το χαρακτηριστικό σχήμα «8», για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στον ΑΝΤ1. Μη χάσετε στιγμή!

