Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Τι ζητά ο Χρυσοχοΐδης από τους αστυνομικούς μετά την δολοφονία

Οι οδηγίες του Υπουργόυ Προστασίας του Πολίτη προς την αστυνομία για το πώς να διαχειρίζονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αναλυτικά οι νέες προσθήκες στην διαχείρηση των περιστατικών.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες η 28χρονη έπεσε νεκρή έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, καθώς καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα στοιχεία που καταδεικνύουν λάθη και παραλείψεις των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το μοιραίο βράδυ. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε σύσκεψη αλλά και τηλεδιάσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς, τους διοικητές τμημάτων και τους προϊσταμένους ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να δώσει περαιτέρω οδηγίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ειπώθηκε ότι θα δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε αστυνομική διεύθυνση.

Για πρώτη φορά θα βοηθήσει και η Eκκλησία, η οποία πρόκειται να παραχωρήσει κτίρια για να φιλοξενούνται θύματα, ενώ θα συνεχιστεί και η συνεργασία με ΜΚΟ, όπου επίσης φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες.



Με αφορμή όσα έγιναν στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να στηρίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και ζήτησε από τους τηλεφωνητές της Άμεσης Δράσης να αντιμετωπίζουν με επαγγελματισμό τα θύματα.



Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, είπε ο υπουργός και ζήτησε από τους διοικητές των τμημάτων ακόμη και αν το θύμα δεν κάνει μήνυση στο δράστη, λόγω του αυτεπάγγελτου, οφείλουν να διερευνούν την καταγγελία και να συνεχίζουν την προανάκριση. Επίσης, να προσφέρουν συνδρομή στα θύματα, να τα στέλνουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες αλλά και για ιατροδικαστική εξέταση.

Για κάθε καταγγελία αξιοποιείται ο ειδικός οδηγός διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που υπάρχει από το 2021, ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε απλή μορφή και εμπλουτίστηκε με προσαρμογές στις νέες νομοθετικές αλλαγές για την ενδοοικογενειακή βία. Διαχειριζόμαστε κάθε θύμα με ενσυναίσθηση και του παρέχουμε κάθε υποστήριξη.

Τέσσερις βασικές προσθήκες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας:

κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία όλων των καταγγελιών και περιστατικών σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας με ορισμό ανώτερου αξιωματικού ως επόπτη.

Κάθε εβδομάδα θα στέλνεται απολογισμός για τις καταγγελίες και τη διαχείριση τους ανά Διεύθυνση Αστυνομίας στο Επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακης Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία

για κάθε περιστατικό ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ενημερώνει τον Διοικητή του Τμήματος και τον επόπτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας για να τον υποστηρίξουν στη διαχείριση του περιστατικού.

για κάθε θύμα εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί 45 νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται πανελλαδικά η χρήση του Panic Button.

Ο υπουργός ζήτησε από τους αστυνομικούς να «πέφτουν» πάνω από το πρόβλημα σαν να είναι δικό τους και να μπαίνουν στη θέση των θυμάτων. «Ο πολίτης θέλει και πρέπει να νιώσει ασφαλής όταν έρθει σε εμάς. Σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής υποχρεούμαστε να πράξουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να νιώσει η γυναίκα ασφαλής και να είμαστε σίγουροι πριν φύγει από εκεί, ότι θα συνεχίσει να είναι ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

