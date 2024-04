Κοινωνία

Γυναικοκτονία – Άγιοι Ανάργυροι: Αμείλικτα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία

Πολιτική ευθύνη για το περιστατικό βλέπει ο Μπαλάσκας. «Να μην χαρακτηριστεί όλο το Σώμα, από αυτήν την τραγωδία», ζήτησε η Δημογλίδου.

Συγκλονισμένο παραμένει το πανελλήνιο, από την φριχτή δολοφονία της 28χρονης Κυριακής, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «εξοργίζομαι και στεναχωριέμαι βλέποντας το σοκαριστικό βίντεο της δολοφονίας στους Αγίους Αναργύρους. Δεν είναι συμπτώσεις, είναι τεράστια λάθη όσα συνέβησαν εκεί. Ο αστυνομικός που δέχθηκε την κλήση στην άμεση δράση έπρεπε να ενημερώσει άμεσα τον επόπτη του».

«Δεν μπορεί να τοποθετείται αστυνομικός προς απόταξη για τη φύλαξη Α.Τ. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για τα υποστελεχωμένα αστυνομικά τμήματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ζήτησε να μην χαρακτηρίζεται όλο το Σώμα από αυτό το περιστατικό όπου ξεκάθαρα έγιναν πολλά λάθη.

«Υπήρχαν αρκετά περιπολικά στην περιοχή που θα μπορούσαν αν μεταφέρουν το θύμα», είπε η κυρία Δημογλίδου, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τον φρουρό, δήλωσε, «δεν μπορούμε, από τον νόμο, να αποκλείσουμε αστυνομικό που βρίσκεται υπό απόταξη».





Ο Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επεσήμανε, «έγιναν όλα λάθος από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής. Η λανθασμένη εκτίμηση του αξιωματικού υπηρεσίας οδήγησε στην τραγωδία» και κάλεσε τους πολίτες να «καταγγέλλουν λανθασμένες συμπεριφορές αστυνομικών».





Η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της ΠΟΑΣΥ, Σοφία Βαγενά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφερε ότι, «το θύμα απευθύνθηκε σε Α.Τ που δεν είχε εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχει εγχειρίδιο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχει στα χέρια του ο αστυνομικός και δεν εφαρμόστηκε. Υπάρχουν συνάδελφοι μας που δεν κάνουν γι΄αυτή τη δουλειά και πρέπει να απομακρυνθούν».





