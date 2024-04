Αθλητικά

Ζιντσένκο: Αν με καλέσουν θα πάω να πολεμήσω στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ουκρανός μπακ της Άρσεναλ έχει δωρίσει ένα εκατομμύριο λίρες για να βοηθήσει όσους επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

-

Ο μπακ της Άρσεναλ, Ολεξάντρ Ζιντσένκο, λέει ότι εάν τον καλούσαν, θα επέστρεφε στην Ουκρανία για να πολεμήσει υπερασπιζόμενος τη χώρας του.

Ο 27χρονος έχει ήδη δωρίσει ένα εκατομμύριο λίρες για να βοηθήσει όσους επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ερωτηθείς από το Newsnight του BBC εάν θα απαντούσε σε μια κλήση, ο Ζιντσένκο είπε: «Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη απάντηση. Θα πήγαινα».

Είπε ότι αρκετοί από τους πρώην φίλους του στο σχολείο είχαν ήδη ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό.

«Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι πρόσφατα ήμασταν στο ίδιο σχολείο, παίζαμε στην παιδική χαρά ή στο γήπεδο ποδοσφαίρου και τώρα πρέπει να υπερασπιστούν τη χώρα μας», είπε. «Ειλικρινά, είναι τόσο δύσκολο να το αποδεχτούμε, αλλά είναι αυτό που είναι. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε.»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αυτή την εβδομάδα νομοσχέδιο για τη μείωση της ηλικίας επιστράτευσης σε 25 από 27 χρόνια.

Ο Ζιντσένκο ξεκίνησε την καριέρα του στη Ρωσία με την Ούφα πριν πάει στη Μάντσεστερ Σίτι το 2016 όπου κέρδισε τέσσερις τίτλους Premier League. Είπε ότι έχει ελάχιστη επαφή με τους πρώην Ρώσους συμπαίκτες του:

«Από την εισβολή πραγματικά λίγοι μου έχουν στείλει μηνύματα και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω γιατί δεν φταίνε αυτοί», τόνισε. «Δεν μπορώ να τους πω, "Παιδιά, να διαμαρτυρηθείτε", γιατί ξέρω ότι μπορούν να τους βάλουν στη φυλακή».

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για μη ενημέρωση Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Τι ζητά ο Χρυσοχοΐδης από τους αστυνομικούς μετά την δολοφονία

ΗΠΑ: Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια βρέθηκε στο Μίσιγκαν