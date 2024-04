Κοινωνία

Hellenic Train – Προαστιακός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δρομολόγια που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω του Ημιμαραθώνιου Πάτρας.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν την Κυριακή 7 Απριλίου στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Hellenic Train, την Κυριακή 07/04/2024 δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

11305, 11307, 11309, 12301, 12303 (Αγ. Ανδρέα-Ρίου)

11306, 11308, 12300, 12302, 12304 (Ρίου-Αγ. Ανδρέα),

καθώς οι δρομείς θα διέρχονται μεταξύ των ωρών 09.00-12.00 από τις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Νόρµαν (έξοδος Μηχ/σίου Πατρών προς Πάτρα) και Ακτής ?υµαίων (Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνετε στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Δημοκρατία: Ξεκινάει το 15ο Συνέδριο

Συρία: Τζιχαντιστής ηγέτης νεκρός σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι

Ενδοοικογενειακή βία - Χρυσοχοΐδης: Τηλεδιάσκεψη το πρωί με 2500 αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.