Γάζα: Πιέσεις στο Ισραήλ για την ανθρωπιστική κρίση

Να πάψει να χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο του πολέμου καλείται ο Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έκρινε σήμερα ότι είναι «ανεπαρκής» η δέσμευση του Ισραήλ ότι θα ανοίξει προσωρινά μεθοριακές διαβάσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δεδομένου του κινδύνου λιμοκτονίας των κατοίκων του θύλακα.

«Τα παιδιά και τα μωρά πεθαίνουν από την πείνα. Απαιτούνται ουσιαστικές και κατεπείγουσες προσπάθειες για να μπει αμέσως τέλος στην πείνα ως όπλο πολέμου στη Γάζα» ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

