Πολιτική

Γραμμή SOS: Κεφαλά κατά Μπεκατώρου για τις δηλώσεις “ισοπεδωτικού χαρακτήρα”

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απάντησε στις δηλώσεις της ολυμπιονίκη και υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ, Σοφία Μπεκατώρου.

Την απογοήτευσή της εξέφρασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, για τις δηλώσεις της υποψήφιας με τον ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή, Σοφίας Μπεκατώρου, σχετικά με τις γυναίκες - θύματα βίας και τη γραμμή SOS 15900.

Η κα Κεφάλα τόνισε ότι οι δηλώσεις της Σοφίας Μπεκατώρου «προσβάλλουν βαθιά, χιλιάδες γυναίκες που βρίσκουν στήριξη στη γραμμή SOS, τις δομές και τα συμβουλευτικά κέντρα της χώρας μας. Δηλώσεις που επίσης, προσβάλλουν εργαζόμενες και εργαζόμενους που καθημερινά στέκονται δίπλα σε γυναίκες - θύματα βίας. Ας μη θυσιάζουμε λοιπόν, τα πάντα, στον βωμό της πολιτικής». Πρόσθεσε δε, ότι «η εξάλειψη της βίας είναι μια καθημερινή μάχη που μας θέλει όλες και όλους παρούσες και παρόντες. Μια μάχη που πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, πολιτεία και κοινωνία, για να κερδίσουμε. Θα αναμέναμε λοιπόν από την κα Μπεκατώρου που άνοιξε τον δρόμο για το κίνημα me too στην Ελλάδα, να τραβήξει τον ΣΥΡΙΖΑ προς μια πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Τέλος, η υφυπουργός σημείωσε ότι «δυστυχώς με τέτοιες - ισοπεδωτικού χαρακτήρα - δηλώσεις φαίνεται ότι την τραβάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη δική του γνώριμη και μηδενιστική αντιπολίτευση».

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Μπεκατώρου αναφερόμενη στα γραμμή SOS 15900, είχε δηλώσει ότι "απαντάει ένα τηλεφωνικό κέντρο και σου ζητούν να κλείσεις ραντεβού. Όμως δεν υπάρχει ραντεβού όταν υπάρχει τόσο υψηλό ρίσκο και επικνδυνότητα".

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900 αλλά και τα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει.

Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα

Είναι η Γραμμή κατά την οποία οποιαδήποτε στιγμή μέρα ή νύχτα η γυναίκα που θα χρειαστεί βοήθεια μπορεί να βρει διέξοδο επικοινωνίας. Ήδη από την έναρξη λειτουργίας της, έχουν απευθυνθεί στο 15900, 52.710 γυναίκες.

Είναι η Γραμμή, όπου κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κλπ), εξειδικευμένο προσωπικό, είναι έτοιμοι και έτοιμες να προσφέρουν άμεση βοήθεια στις γυναίκες (στις γυναίκες που κινδυνεύουν ή σε μάρτυρες περιστατικών βίας).

Μόλις η γυναίκα καλέσει, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και ξεκινά η διαδικασία υποστήριξής της.

Πρωτίστως, η γυναίκα στηρίζεται ψυχολογικά και ενθαρρύνεται να μην κλείσει τη γραμμή και να αισθανθεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ώστε ο εξειδικευμένος επιστήμονας να την υποστηρίξει ψυχολογικά και να την κατευθύνει με οδηγίες.

Η γυναίκα δεν υποχρεούται να δώσει το ονοματεπώνυμο της ή περαιτέρω στοιχεία καθώς πολλές φορές είναι σε ένταση, απειλή και ζητά βοήθεια. Επομένως, προχωρά άμεσα το επιστημονικό προσωπικό σε οδηγίες: Κατευθύνει την γυναίκα στην ΕΛ.ΑΣ. για να κάνει καταγγελία ή μήνυση, να πατήσει το Panic Button αν το έχει ήδη, ή να κατευθυνθεί στην αστυνομία και να το ζητήσει.

Ενημερώνεται για τα συμβουλευτικά κέντρα, ώστε να απευθυνθεί και να λάβει δωρεάν ψυχολογική στήριξη, δωρεάν νομικές συμβουλές και δωρεάν εργασιακή συμβουλευτική.

Ενημερώνεται ταυτόχρονα ότι μπορεί να μπει σε ξενώνα μαζί με τα παιδιά της και να έχει προστασία, ασφάλεια αλλά και δωρεάν ψυχολογική στήριξη, νομικές συμβουλές και εργασιακή συμβουλευτική.

Ο «ενδιάμεσος χρόνος» που μεσολαβεί για την μεταφορά της στον ξενώνα, καθώς απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις κλπ, καλύπτεται με προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχείο, μέσω του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Επίσης, η υφυπουργός έκανε γνωστό ότι:

- κατά τη διάρκεια του 2023 5.796 γυναίκες κάλεσαν για να καταγγείλουν περιστατικά βίας. Το 65% αφορούσε καταγγελία νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου, ενώ 1.609 γυναίκες κάλεσαν ζητώντας ενημέρωση και συμβουλές.

το α' τρίμηνο του 2024, 1359 γυναίκες κάλεσαν στο 15900 για να καταγγείλουν περιστατικά βίας, με το 61% να αφορά σε νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο, ενώ 406 γυναίκες κάλεσαν για ενημέρωση και συμβουλές.

