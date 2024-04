Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βια: Η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους.

Με αφορμή την φρικτή δολοφονία της 28χρονης Κυριακής από τα χέρια του πρώην συντρόφου της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης, βρέθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η Υπουργός, αρχικά τόνισε ότι “Καλά κάνετε και λέτε το όνομα της Κυριακής, γιατί κάποιες φορές μετράμε αριθμούς. Έχασε τη ζωή της από χέρι συντρόφου.της".

Όσον αφορά για την ένταση στην ολομέλεια της Βουλής είπε: "Σήμερα κάναμε μια συζήτηση στη βουλή. Μόνο εντύπωση μπορεί να προκαλέσει κάποιος από συζήτηση για τον ποινικό κώδικά. Κάθε ανθρωποκτονια, έχει την αυστηρότερη των ποινών με τη νέα δημοκρατία. Τα εγκληματα που συζητούνται σήμερα, έχουν τη μάξιμουμ ποινή".

Για τον όρο γυναικοκτονία, ανέφερε: “αυτή τη στιγμή μπορεί η μεγαλύτερη ποινή, αυτή των ισοβίων. Δεν έχει τυπικά ουσία, αλλά έχει ηθική σημασία”.

Σχετικά με τα προγράμματα για διαμονή και εισόδημα σε γυναίκες θύματα η Υπουργός δήλωσε “Οι αριθμοί προδίδουν την έκβαση. Υπάρχει το 15900, αλλά και συμβουλευτικά κέντρα, αλλά και ξενώνες, και βέβαια να λαμβάνεις το ελάχιστο εισόδημα αλλά και την εύρεση εργασίας".



Σχετικά με την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, η Σοφία Ζαχαράκη είπε μεταξύ άλλων: "Η Κυριακή, δεν δέχτηκε την υπηρεσία που έπρεπε να δεχτεί… δεν της προσφέρθηκε. Όλο το υλικό θα πάει την Παρασκευή στην εισαγγελία. Όλα στο φως και κυρίως η αίσθηση ασφάλειας για οποιαδήποτε γυναίκα αισθάνεται ότι βρίσκεται σε απειλή", επισημαίνοντας ότι θα διερευνηθούν τα λάθη που έγιναν από τις υπηρεσίες με στόχο να μην ξαναγίνουν καθώς και οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι όπως ο σκοπός αλλά και ο τηλεφωνιτής της Άμεσης Δράσης έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.

