Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ο σκοπός της βάρδιας είχε προφυλακιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε ο αρχιφύλακας ενώ είχε προφυλακιστεί να επιστρέψει στο τμήμα. Που είχε εμπλακεί και είχε καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης.

-

Καταδικασμένος για σχέσεις με εγκληματική οργάνωση ήταν ο 48χρονος αρχιφύλακας που βρισκόταν στο φυλάκιο του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων το βράδυ της Δευτέρας, όταν δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της η 28χρονη Κυριακή.

Την ώρα που έχει παραγγελθεί εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον έναν από τους δύο αστυνομικούς που είχαν βάρδια χθες το βράδυ στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο αρχιφύλακας είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση, αποφυλακίστηκε με βούλευμα το 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, o 48χρονος αρχιφύλακας, που ήταν στο φυλάκιο, εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για πλαστογραφίες και για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα μαζί με άλλα άτομα.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης. Η αστυνομία τον έβαλε σε διετή διαθεσιμότητα. Αυτός προσέφυγε στο εφετείο, όπου το 2021 ο εισαγγελέας διέταξε τη φυλάκισή του. Μεταφέρθηκε στις φυλακές της Λάρισας, όπου και έμεινε 12 μήνες. Το 2023 πήρε βούλευμα για αποφυλάκιση.

Πώς κατάφερε και επέστρεψε στην αστυνομία

Εν τω μεταξύ, ο 48χρονος συνεχώς έκανε ενστάσεις στα πειθαρχικά με το χαρτί της αποφυλάκισης και επέστρεψε στην αστυνομία. Για την υπόθεση που είχε εμπλακεί το 2014 πήρε απαλλακτικό βούλευμα και αφέθηκε ελεύθερος. Υπάρχει όμως καταδικαστική απόφαση από τον Αρειο Πάγο και είναι σε διαδικασία απόταξης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι το μοιραίο βράδυ «είναι προφανές ότι πολλά πράγματα δεν έχουν πάει καλά» και δεσμεύτηκε για άμεση και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης για να δοθούν απαντήσεις, «και θα δοθούν δημοσίως», όπως είπε.

«Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολικό το θύμα»

«Προφανώς και η εικόνα αυτή συγκλονίζει κι εμάς κι εμείς αναζητούμε απαντήσεις για το τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας για τη γυναικοκτονία έξω ακριβώς από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εγγυήθηκε προσωπικά πως, «η έρευνα μέχρι τέλους», επισημαίνοντας ότι, «υπάρχει και εισαγγελική έρευνα, θα αποδοθούν ευθύνες, εκεί που υπάρχουν».

Παραδέχθηκε πως «για να υπάρχει μια νεκρή γυναίκα προφανώς κι έγιναν λάθη», εξηγώντας ότι, αντικείμενα της ΕΔΕ είναι το «γιατί δεν ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης από το τμήμα και γιατί δεν ήταν ο φρουρός στη θέση του».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβεβαίωσε αφενός πως «υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή» και αφετέρου ότι, «υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολία στο σπίτι της».

«Όταν υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να κάνουν καταγγελίες όταν δεν εξυπηρετούνται σωστά από την Αστυνομία.

«Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε έτσι το έργο της αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία από ένα μεμονωμένο περιστατικό», είπε και τόνισε ότι, «κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να γίνεται εκτίμηση κινδύνου».

«Δεν έγιναν σωστές ενέργειες, δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος και γι’ αυτό κι ελέγχονται οι αστυνομικοί», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι, όσοι αστυνομικοί ήταν στο Τμήμα το βράδυ εκείνο θα κληθούν για κατάθεση. «Δεν μιλάμε για υποστελεχωμένο τμήμα, δεν μιλάμε για λάθη που έγιναν λόγω έλλειψης προσωπικού», κατέληξε.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' για τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος της στυγερής δολοφονίας.

Όπως καταγγέλθηκε από την πρωινή εκπομπή, ο 48 ετών φρουρός δεν βγήκε καν από το κουβούκλιο. Ωστόσο το σοβαρότερο της υπόθεσης είναι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, πως ο εν λόγω αστυνομικός είχε φυλακιστεί για ένα χρόνο για υπόθεση πλαστογραφίας. Σημειώθηκε ότι έχει εις βάρος του καταδίκη για 8 χρόνια φυλάκισης και πως έχει ξεκινήσει διαδικασία της απόταξης .

Επίσης αναφέρθηκε ότι είναι υπόχρεος παρουσίας σε Α.Τ. μια φορά το μήνα.

Η δικηγόρος του μιλώντας στην εκπομπή είπε πως ο φρουρός δεν είχε οπτική επαφή. «Δεν είχε οπτική επαφή. Ο εντολέας μου είναι ένας άνθρωπος πολύ έντιμος και θα είχε παρέμβει».

«Ο ίδιος δεν αποδέχτηκε ποτέ την ενοχή για την ποινή που του έχει επιβληθεί. Είχε προσφύγει στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά είχε απορριφθεί» , πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – Δημογλίδου: Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολία το θύμα

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Παλαιστίνη - ΟΗΕ: Αίτημα για αναγνώριση τους κράτους